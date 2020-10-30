ایران مستعدة للاستثمار في الاقتصاد العراقي

2020/10/30 | 13:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الرئیس التنفیذي لمجموعة "مبنا" الصناعیة الهندسیة الايرانية عباس علی آبادي عن استعداد ایران للاستثمار في المشاریع الجدیدة والمتنوعة لدى العراق....

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