عمليات ديالى تشرع بتفتيش وتطهير قرية الخيلانية

2020/10/30 | 13:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد شرعت قيادة عمليات ديالى، اليوم الجمعة، بعملية تفتيش وتطهير قرية الخيلانية في قضاء المقدادية.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “القطعات التي شاركت في العملية هي الفرقة الخامسة وشرطة ديالى والحشد الشعبي”، لافتة الى ان “القوات عثرت على وكرين داخل انفاق”.وأضافت، ان “الجهد الهندسي باشر …

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