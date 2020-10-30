مقتل 8 عناصر من حزب العمال الكردستاني بغارة جوية تركية شمالي العراق

2020/10/30 | 13:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة،

مقتل 8 عناصر من الحزب العمال

الكردستاني في غارة جوية شمال العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها نقلته وسائل

إعلام تركية، إن "وحدات الجيش رصدت 8

عناصر من حزب العمال الك

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