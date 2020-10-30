العراق مصاب بـ’’لعنة مزدوجة’’.. البنك الدولي يصف القطاع الخاص العراقي بـ’’المريض’’

2020/10/30 | 13:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر خبيران في البنك الدولي، الجمعة، من

ان العراق مصاب بلعنة مزدوجة من خلال

خليط الفساد الحكومي والقطاع الخاص

المريض.

وفي تقرير لمعهد بروكينغز الأميركي،

قال الخبيران الاقتصاديان في البنك

الدولي بليدي

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