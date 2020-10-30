بالصورة.. مواد منعت وزارة الزراعة استيرادها لوفرتها محليا

2020/10/30 | 13:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعية، الجمعة، عن وفرة

24 مادة زراعية نباتية وحيوانية ومنع

استيرادها، داعية الأجهزة الأمنية في

المنافذ الحدودية إلى تشديد إجراءات

منع استيراد تلك المحاصيل بغية حماية

المنتج الزراعي المح

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