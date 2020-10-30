العمل النيابية: تعليمات جديدة لتنظيم ملفي العمالة الأجنبية والاستثمار

2020/10/30 | 13:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، وجود تعليمات جديدة لتنظيم ملفي العمالة الأجنبية والاستثمار .وقال عضو اللجنة النائب حسين عرب، بحسب الوكالة الرسمية، إن “ملفي العمالة الأجنبية والاستثمار يندرجان ضمن تعليمات جديدة تعمل لجنة العمل مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عليهما”، لافتاً إلى أن “هذين الملفين سيسهمان في التقليل من البطالة ،وتوفير فرص عمل للشباب”.وأضاف عرب أن “هناك العديد من المقترحات التي تخص ملف العمالة الأجنبية ،وكذلك ملف التوظيف”، مشيراً إلى أن “وجود ضوابط وتعليمات تتعلق بهذا الملف لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولجنة العمل النيابية للحد من قضية العمالة وتوفير فرص عمل للشباب العراقي للفترة المقبلة”.وتابع أن “هناك ملفاً جديداً أصبح ضمن أولويات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يتعلق بعمل الشركات المطورة لمبادرات البنك المركزي الخاصة بالمدن الصناعية وسوق العمل العراقي “، مؤكداً أن “وزارة العمل باشرت بهذا الملف ،وستكون هنالك إجراءات لتوفير فرص عمل لكل القطاعات في سوق العمل العراقي”.وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي ، قد بحث في وقت سابق مع وزير داخلية اقليم كردستان ريبر احمد تنظيم العمالة الاجنبية الوافدة الى العراق عن طريق الاقليم .انتهى/25

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