خبراء : فوز بايدن بالانتخابات الامريكية سيؤثر سلبا على سعر صرف الدولار

2020/10/30 | 13:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / - حذر خبراء من أن فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة قد يؤثر سلبا على ديناميكيات الدولار في السوق العالمية.

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