رعد حمودي يحسم كابينة المكتب التنفيذي من اربيل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن البيضاني – بغداد حط الكابتن رعد حمودي في كوردستان لبدء رسم ملامح توليفة المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية ولحق به رئيس اتحاد العاب القوى د.طالب فيصل اليوم، فيما أثمرت الاجتماعات مع مدير عام الرياضة بالاقليم شيخ شاكر سمو و شخصيات رياضية ورؤساء الاتحادات الاكراد عن بلورة قائمة المكتب التنفيذي المقبل الذي سيبصر

