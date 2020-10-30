توقيع مذكرة تنفيذ مشروع (ميسان الجميلة) مع الأمم المتحدة

2020/10/30 | 13:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ميسان -واع – شذى السوداني

وقَّعت محافظة ميسان ومنظمة أوكسفام بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة على مذكرة إطار تعاون وتنفيذ مشروع (ميسان الجميلة).

وذكرت مراسلة وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن "فندق كورمك ميسان شهد أعمال توقيع مذكرة إطار تعاون وتنفيذ مشروع (ميسان الجميلة) بين محافظة ميسان ومنظمة أوكسفام بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي ،وبتمويل من الاتحاد الأوروبي الهادف إلى دعم الحكومة المحلية في تعزيز ،وتجميل البنى التحتية ،وتشجيع السياحة المحلية ،وخلق فرص عمل للباحثين عن العمل من أبناء المحافظة"، مشيرة إلى أن "المحافظ علي دواي مثلَّ ميسان ،فيما مثلت معاون مدير منظمة أوكسفام جيسيكا كوب برنامج الأمم المتحدة".

وأضافت أن "نقاشاً مفتوحاً جرى من خلال ورشة عمل بشأن تأهيل البنى التحتية الخدمية والترفيهية والسياحية وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة ،واختيار الموقع الملائم الذي سيتم تنفيذ المشروع فيه ،فيما استعرض دواي خلال كلمته مراحل تطور التنمية العمرانية المحلية والاستثمارية في المحافظة ولمختلف القطاعات"، موضحة أن "المحافظ بين مدى نجاح مشاريع المنظمات في محافظة ميسان التي تمتلك جميع مقومات انجاح مشاريع المنظمات الدولية ".

وتابعت أن "دواي أكد أن الحكومة المحلية تسعى لفتح قنوات إضافية للبناء والإعمار والتشغيل من خلال فتح فرص عمل للمنظمات الانمائية الدولية لدعم التطوير والعمران في المحافظة لتوفير فرص عمل لأكثر من (400) شاب إلى جانب تأهيل وبناء مواقع خدمية وترفيهية عامة ،وبنى تحتية للمواقع ،لخدمة وتجميل مدينة العمارة" .

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