2020/10/30 | 13:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أثبت العلماء ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا في الدول الأوروبية في الأشهر الأخيرة الماضية.



وليست هناك إلى حد الآن معلومات دقيقة عن مدى خطورة تلك السلالة.



لكن دراستها تعد أمرا هاما لإدراك التحورات وسبل انتشار العدوى.

وجاء ذلك في مقال نشره الخبراء السويسريون والإسبان في صحيفة مكتبة medRxiv العلمية، بحسب تقارير تابعها "ناس"، حيث قام كاتبو المقال بدراسة "السلاسل الوراثية لجينوم الفيروس الذي أصاب الأوروبيين"، وتوصلوا إلى استنتاج يفيد بأن "80% من الأوروبيين مصابون بسلالة غير عادية وأطلقوا عليها تسمية 20A.EU1".

وظهرت تلك السلالة، حسب العلماء، الصيف الجاري في إسبانيا.



وانتشرت في الوقت الراهن في 12 دولة أوروبية وكذلك في هونغ كونغ ونيوزلندا .

ويسجل الأطباء في الوقت الراهن تلك السلالة لدى 90% من البريطانيين المصابين بفيروس كورونا و60% من الإيرلنديين و30 – 40% من السويسريين والهولنديين.

وتجدر الإشارة إلى "عدم وجود أية أدلة على أن تحورات الفيروس التاجي تسببت في سرعة انتشاره في العالم".

وقالت البروفيسورة في جامعة بازل، آما هودكرافت، إن "التفشي السريع لسلالة 20A.EU1 لا يعني أبدا أنها تسببت في ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس التاجي في أوروبا".

وافترض العلماء أن "السلالة الجديدة لفيروس كورونا انتشرت بسهولة بعد إلغاء غالبية الإجراءات الاحترازية في البلدان الأوروبية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء: ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.. انتشرت في 12 دولة!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء: ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.. انتشرت في 12 دولة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).