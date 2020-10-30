"هدد الأسد باقتلاع عينيه".. وفاة رئيس الوزراء التركي الأسبق مسعود يلماظ

2020/10/30 | 13:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي رئيس الوزراء التركي الأسبق المحافظ مسعود يلماظ، الجمعة، في اسطنبول كما أعلنت عائلته لوسائل إعلام تركية.

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