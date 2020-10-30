البنك الدولي: العراق بين الفساد الحكومي والقطاع الخاص “المريض”

2020/10/30 | 13:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وصف البنك الدولي، العراق بأنه مصاب بـ”لعنة مزدوجة”، مشيرا الى الفساد الحكومي والقطاع الخاص المريض، فيما أكد تزايد الانكشاف أمام الصدمات الخارجية.وقال خبيران اقتصاديان في البنك الدولي بليدي شيليكو ووائل منصور، في تقرير لمعهد بروكينغز الأميركي، ان لعنة الموارد تشير الى الدول الغنية بمواردها في الحصول على منافع ثرواتها الوطنية.“الدول …

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