2020/10/30 | 13:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – أدان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، حادثة قتل ثلاثة فرنسيين عزل في مدينة نيس.وقال بارزاني في تغريدة له، “أدين العمل الإرهابي ضد المدنيين في مدينة نيس الفرنسية، والذي أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص”.وأضاف “أتقدم بأحر التعازي لشعب وحكومة فرنسا وأشاركهم حزنهم خلال هذا الوقت العصيب”.ووقع […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص رغم اتهام ماكرون للإسلام..بارزاني يدين هجوم نيس ويتعاطف مع الفرنسيين المركز الخبري الوطني.

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