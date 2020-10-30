خبراء : هناك 4 طرق ينتشر بها كورونا تختلف عن الانفلونزا الموسمية

2020/10/30 | 13:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / - تختلف الإنفلونزا الموسمية عن "كوفيد-19" وتتغير سلالات الإنفلونزا كل عام ، فيما قال الخبراء إن هناك 4 طرق ينتشر بها كورونا الفيروس القاتل بشكل مختلف مقارنة بالإنفلونزا.

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