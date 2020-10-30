عملاق التقنية Xiaomi تكشف عن هاتفها الأحدث redmi k30s

2020/10/30 | 13:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – كشفت عملاقة التقنية Xiaomi عن هاتفها الأحدث redmi k30s الذي أتى بكاميرات ذات قدرات تصوير عالية جدا.



وتأتي الكاميرا الأساسية لهذا الهاتف بثلاث عدسات دقة أقوى عدسة فيها 64 ميغابيكسل، مزودة بمستشعر Sony IMX682، والعدسة الثانية خصصت للتصوير الفائق العرض وحصلت على مستشعر بدقة 13 ميغابيكسل، أما العدسة الثالثة فجاءت بدقة 5 […]

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