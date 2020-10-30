الموت يغيب احد اعضاء المحكمة الاتحادية العليا

2020/10/30 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

نعت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الجمعة، وفاة العضو لديها القاضي المتقاعد فاروق السامي، إثر مرض عضال.

وذكر إعلام المحكمة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المحكمة الاتحادية العليا، تنعى بمزيد من الالم والاسف القاضي المتقاعد فاروق السامي عضو المحكمة الاتحادية العليا".

وأضافت، "كان المغفور له يحفل بتاريخ قضائي مشرف قبل تعينه عضو في المحكمة الاتحادية العليا ومنها قاض في محكمة التمييز الاتحادية ورئيسا لمحكمة القضاء الإداري، مضيفة، وقد توفي إثر مرض عضال تغمده الله في عليين واسكنه فسيح جناته ولعائلته وزملائه ومحبيه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".

يتبع....

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