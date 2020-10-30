’’اهلك المئات من ابنائها’’.. مستشفى بمحافظة عراقية تنتصر على كورونا (صورة)

2020/10/30 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أعلن مستشفى في ذي قار، الجمعة (30 تشرين الأول 2020)، خلوه من مرضى فيروس كورونا لأول مرة منذ انتشار الجائحة في العراق.

وقال مراسلنا، إن مستشفى الحجر الصحي في مدينة الشطرة شمال الناصرية أعلنت خلوها من مصابي فيروس كورونا.

ومنذ تفشي فيروس كورونا في العراق، سجلت البلاد 467755 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 394386، وبلغ عدد الوفيات الكلي 10815 حالة.

وضرب فيروس كورونا، مدينة الشطرة، رافقها نقص حاد بغاز الأوكسجين، ما ادى إلى زيادة أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالوباء.

وتصدرت معاناة محافظة ذي قار، نتيجة الاهمال الذي عاناه مرضى كورونا منذ اشهر، ترند ’’تويتر’’ العراق، بعد ساعات من اطلاق حملة موحدة تحت عنوان “الناصرية تختنق’’، ايام اجتياح الوباء بشكل مخيف لسكان المحافظة.وتفاقمت الأوضاع الصحية في مستشفى الناصرية بعد انقطاع التيار الكهربائي الصيف الماضي، ونفاد غاز الأوكسجين، فيما اكدت جهات محلية في ذي قار أن أزمة شحة الأوكسجين لاتزال قائمة في مستشفيات المحافظة، الأمر الذي يجعل حياة مصابي كورونا مهددة بالخطر.

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