2020/10/30 | 14:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- حذر رئيس كتلة النهج الوطني، عمار طعمة، من التوجه للخصخصة والاستثمار “لارتباط غالبية الشركات وتحالفها مع سياسيين نافذين”.وقال طعمة في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه، “حذرنا كثيراً ولازلنا من الأهداف المبطنة التي تقف خلف دعوات التوجه نحو الخصخصة والاستثمار لكون أكثرها تديرها شركات مرتبطة او متحالفة مصلحياً مع […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص كتلة نيابية تحذر من التوجه للخصخصة والاستثمار خوفا من السياسيين المركز الخبري الوطني.

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