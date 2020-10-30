3 مقاعد لخانقين في انتخابات 2021

2020/10/30 | 14:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتنافس الاحزاب السياسية في دائرة خانقين الانتخابية على 3 مقاعد في انتخابات مجلس النواب عام 2021.

وكان مجلس النواب قد صوت، فجر الخميس، في جلسته الثامنة عشرة على الدوائر الانتخابية لمحافظة كركوك الملحقة بقانون انتخابات مجلس النواب واكمال الدوائر الانتخابية لثمانية عشر محافظة عراقية، للموعد المقرر لاجراء الانتخابات في 6 حزيران 2021.

واوضح الصحفي عباس محمود لـPUKmedia: ان دائرة خانقين الانتخابية تشمل مناطق خانقين وجلولاء وسعدية وحمرين وجبارة وقرتبة.

واضاف: ان الاحزاب والكتل السياسية والمرشحين في الدائرة سوف يتنافسون على 3 مقاعد مقعدان للرجال وواحد للنساء.

واكد ان الانتخابات المقبلة ربما هي حاسمة، بضرورة مشاركة مكونات خانقين المتآخية فيها، لضمان حقوقهم وامتيازاتهم.

PUKmedia خاص‌

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