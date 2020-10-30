اعتقال 15 عراقياً بتهمة الانتماء لداعش في تركيا

2020/10/30 | 14:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات التركية، الجمعة، القبض

على 16 أجنبيا متهما بالانتماء لداعش ،

بولاية صامسون شمال البلاد.

وذكرت السلطات التركية، في بيان نقلته

وسائل إعلام ان "قوة أمنية نفذت حملة

مداهمات متزامنة على عناو

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