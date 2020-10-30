دعوة إلى مراقبة وحفظ التراث الحسيني

2020/10/30 | 14:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن كاظم الفتال

بسم الله الرحمن الرحيم ( وَتَأْكُلُونَ

التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا ) ـ الفجر/19

قال رب العزة والجلالة ( يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ

وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

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