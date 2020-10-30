الفقر وصمة عار في جبين الرأسمالية - عبدالرزاق دحنون

2020/10/30 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون أوجعت مشاهد الفقر على امتداد كوكب الأرض قلب معلمي الراحل العلامة البغدادي هادي العلوي، فكرّس مشروعه البحثي والعملي لنصرة الخَلق.



أي من أجل الجنس البشري من حيث جوهره الإنساني بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين.



وقد أسس مشروعه في جملته على وحدتين متعارضتين؛ تتصارعان فيما بينهما حول الإنسان، الأولى تريد أن تشبعه وتكرمه، والثانية تريد أن تفقره وتذله، والفئة الثانية تتحمل مسؤولية المأساة الإنسانية ال ......





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