2020/10/30 | 14:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- تنعى المحكمة الاتحادية العليا بمزيدا من الالم والاسف القاضي المتقاعد فاروق السامي عضو المحكمة الاتحادية العليا كان المغفور له يحفل بتاريخ قضائي مشرف قبل تعينه عضو في المحكمة الاتحادية العليا ومنها قاض في محكمة التمييز الاتحادية ورئيسا لمحكمة القضاء الاداري توفي اثر مرض عضالهناك تفاصيل اخرى بخصوص المحكمة الاتحادية تنعى احد أعضاءها المركز الخبري الوطني.

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