مجلة : بايدن يجب ان يفوز بالانتخابات لان ترامب دنّس القيم الامريكية

2020/10/30 | 14:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

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قالت مجلة “إيكونوميست” في افتتاحيتها إن المرشح الديمقراطي جوزيف بايدن يجب أن يكون الفائز في الانتخابات الأمريكية.



والسبب هو أن الرئيس الحالي دونالد ترامب دنّس القيم التي جعلت أمريكا منارة العالم.

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