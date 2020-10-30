الأمانة العامة: سيتم انجاز 4 مشاريع خلال الشهرين المقبلين في ذي قار

2020/10/30 | 14:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أكد المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، أنه سيتم انجاز خلال الشهرين المقبلين أربعة مشاريع مهمة في محافظة ذي قار.

وقال مجيد في حوار تابعته /المعلومة/، انه ” خلال الشهرين المقبلين ستنجز في محافظة ذي قار 4 مشاريع وهي تأهيل طريق الفجر وجسر النصر ومشروع ماء الإصلاح والمستشفى التركي”.

وفي وقت سابق، اكدت الشركة التركية المنفذة للمشروع، انها ستباشر بنصب الأجهزة الطبيّة الخاصة بالمستشفى اعتبارا من الأسبوع المقبل، مشيرة الى ان الفريق الهندسي سيبدأ العمل بنصب الأجهزة الطبية داخل المستشفى التركي فور وصوله اعتبارا من الأسبوع المقبل وان العمل سيبدأ بقسم الاشعة وفقا للبرنامج الذي اعدته الشركة.انتهى/25

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