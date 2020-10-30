نمو اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة تاريخية خلال الربع الثالث

2020/10/30 | 14:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - أحمد شوقي: سجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً قياسياً خلال القراءة الأولية للربع الثالث من العام الحالي، بأكثر من توقعات المحللين.

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