2020/10/30 | 14:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني-هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعيبان مخاطبا الكاظمي بشان محاربة الفساد: هناك شخص او مجموعة تتحكم بالمحافظين المركز الخبري الوطني.

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