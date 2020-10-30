2020/10/30 | 14:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 22 دقیقة

789 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

حافظ الدولار الاميركي على سعر صرف مرتفع، الجمعة، امام الدينار العراقي في الاسواق المحلية.

وجاء سعر الصرف المفرد في السوق المحلي مقابل الدينار العراقي، لهذا اليوم (30 تشرين الاول 2020) كما يأتي:

الشراء 124.500

البيع 125.500

اسعار العملات الاجنبية امام الدولار

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 117,55 دولار

الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 130,22 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 831.33 ليرة تركية

الذهب

سعر أونصة الذهب عالميا = 1883,95$

النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت = 38,05 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكي = 36,07 دولار

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يحافظ على سعر صرف 'مرتفع' في الاسواق العراقية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار يحافظ على سعر صرف 'مرتفع' في الاسواق العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).