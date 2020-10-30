الرئيس السفيه.. ماكرون أنموذجا

2020/10/30 | 14:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسين فرحان

اَلسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ،

أَمِينِ اللَّهِ عَلَى وَحْيِهِ،

وَعَزَائِمِ أَمْرِهِ، اَلْخَاتِمِ

لِمَا سَبَقَ، وَالْفَاتِحِ لِمَا

اسْتُقْبِلَ، وَالْمُهَيْمِنِ عَلَى

ذلِكَ كُلِّ

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