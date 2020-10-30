فرنسا تدخل إغلاقا شاملا واحتجاجات ضد قيود مكافحة كورونا في باريس (صور)

2020/10/30 | 14:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت العاصمة الفرنسية باريس في ساعات

متأخرة من أمس الخميس مظاهرات احتجاجية

ضد قرار الحكومة فرض إغلاق شامل في عموم

البلاد، على خلفية ارتفاع وتيرة تفشي

فيروس كورونا.

وأفادت وسائل إعلام بأن المحتجين الذ

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