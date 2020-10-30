2020/10/30 | 14:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المدعي العام لولاية بنسلفانيا،

جوش شابيرو، إنه تم توجيه الاتهام

لرجلين بحيازة متفجرات والتخطيط

لاستغلال الاضطرابات التي أعقبت إطلاق

الشرطة النار على رجل أسود كستار

للسرقة.

وقال شابيرو في بيان في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال رجلين بحوزتهما متفجرات في شاحنة صغيرة خلال احتجاجات فيلادلفيا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال رجلين بحوزتهما متفجرات في شاحنة صغيرة خلال احتجاجات فيلادلفيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).