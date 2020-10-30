مصر تسعى لعودة العمالة إلى السوق العراقي.. و

2020/10/30 | 14:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة – مباشر: أكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، على وجود إرادة قوية مدعومة برؤية واضحة من القيادتين السياسيتين في مصر والعراق، بالعمل على إزالة كافة المعوقات نحو تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين، وتحقيق التكامل الاستراتيجي …

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