2020/10/30 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم ادى التدخل العسكري الأمريكي في العراق الى انهيار سلطة النظام الديكتاتوري واستبدالها بسلطة طائفية مترافقة ومليشيات مسلحة تابعة لأحزاب طائفية وما انتجه ذلك من تشابك الوظائف العسكرية – الأمنية للمليشيات المسلحة مع الوظائف السيادية لدولة العراق الاتحادية.



- لفحص مخاطر التشابكات الامنية المشار اليها على سيادة الدولة الاتحادية ومستقبلها السياسي نحاول متابعتها عبر مؤشرات فكرية - سياسية استناداً على ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موضوعات حول الدولة والمليشيات المسلحة - لطفي حاتم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موضوعات حول الدولة والمليشيات المسلحة - لطفي حاتم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).