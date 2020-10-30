لماذا السودان؟ - سنية الحسيني

2020/10/30 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سنية_الحسيني تم الإعلان يوم الجمعة الماضي عن انتهاء حالة العداء بين السودان وإسرائيل حيث وصف السودان ذلك بانه اتفاق تاريخي.



ويمكن اعتباره بالفعل اتفاقاً تاريخياً خصوصاً بالنسبة لإسرائيل، لأن تطبيع العلاقات مع السودان يرسم نقطة تحول هامة في منظومة تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية والتي لم تعد مقصورة على محور دول الاعتدال العربي، بل فتحت الأبواب واسعة على جميع الدول العربية.



كما أن هذا الإنجاز الكبير لإسرائيل ......





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