نفط الوسط يطالب التطبيعية بتأجيل مباراته امام النجف

2020/10/30 | 14:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

طالبت ادارة نادي نفط الوسط، الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، بتأجيل مباراة فريقها الكروي امام النجف في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

ويأتي طلب التأجيل من اجل وضع حد للنزاع والاشكال المتعلق بالمباراة، حيث تم نقلها من النجف الى كربلاء.

يذكر ان نادي النجف حاضر على أرضية لملعب الآن وينتظر حضور خصمه نفط الوسط.



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