قائمة برحلات عراقية إلى 17 مدينة محلية ودولية ستنطلق اليوم الجمعة من 4 مرائب في بغداد

2020/10/30 | 14:49 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، قائمة برحلات اليوم الجمعة 30 تشرين الاول 2020، إلى 17 محافظة وعاصمة عربية ودولية.

وبحسب القائمة التي اعلنتها الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود في 4 مرآئب من العاصمة بغداد المتزامن مع حركة الطيران، فإن 17 رحلة ستنطلق من بغداد ومحافظات العراق بشكل داخلي فضلا عن رحلات الى دبي واسطنبول وبيروت وطهران ومينسك.

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