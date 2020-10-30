2020/10/30 | 14:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت صحيفة "هندوستان تايمز" إن نيودلهي أبلغت الرياض بأنها تشعر بـ "انشغال جدي" بشأن ظهور إقليم جامو وكشمير منفصلا عن الهند في خريطة على ورقة نقدية سعودية جديدة من فئة 20 ريالا.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية تطلق ورقة نقدية فئة 20 ريال والهند غاضبة ..



اعرف السبب وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تطلق ورقة نقدية فئة 20 ريال والهند غاضبة .. اعرف السبب) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تطلق ورقة نقدية فئة 20 ريال والهند غاضبة .. اعرف السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).