المشتركة: قواتنا متواجدة في جميع الأماكن لملاحقة فلول داعش الإرهابية

2020/10/30 | 14:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- آمنة السلامي

أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، أن القوات الأمنية مصممة على التواجد في جميع الأمكان لملاحقة فلول داعش الإرهابية.

وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قيادة العمليات المشتركة مستمرة في ملاحقة عصابات داعش ومطاردتها ،وأن القوات الأمنية مصممة على التواجد في أيّ مكان تحاول تلك العصابات التواجد فيه"، لافتاً إلى أن "قيادة العمليات المشتركة تقوم بعمليات نوعية وتخطط للنيل من هذه العصابات ،ونجحت في سياسة العمل ضد الإرهاب ،خاصة في ما تتبعه من أساليب وخطوات استخبارية وأمنية أسهمت في القضاء على الإرهابيين".

وأضاف الخفاجي أن "عصابات داعش تمثل خطراً ،لأنها لا تزال تقوم بعمليات إرهابية بهدف الارباك والتأثير في الوضع الأمني"، مبيناً أن " أغلب عمليات داعش تفتقر إلى الإنسانية ،لأنها عبارة عن عمليات قتل للأبرياء ،وخطف الأطفال ،وطلب الفدية ،وتهديد المواطنين ،وأخذ الأتاوات منهم".

وأوضح أن "ما كانت تقوم به عصابات داعش الإرهابية في كنعوص يمثل تهديداً للمواطنين الآمنين من خلال الأتاوات وأخذ الأموال، وكذلك خطف المواطنين وقتلهم وتفخيخ جثثهم من أجل إيقاع أكبر عدد ممكن من الخسائر جرّاء هذه الأعمال الجرامية".

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