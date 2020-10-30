2020/10/30 | 14:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اصدرت وزارة الدفاع، الجمعة، توضيحا حول رفات الجندي العراقيّ عليوي يودان عباس الذي عثر عليها في ميسان.



وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ناس"، نسخة منه، (30 تشرين الأول 2020)، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً مفاده العثور على رفات لشهيد عراقي في محافظة ميسان باسم (عليوي يودان عباس)، نوضح بصدد الموضوع بانه تم العثور على الرفات ’موضوع البحث بتاریخ 13 – 11 – 2018’، في منطقة الزبيدات - محافظة ميسان وتم استكمال الإجراءات من قبل دائرة الطب العدلي في بغداد واصدرت التقرير الطبي"، مؤكدة أنه "تم نقل الرفات مع التقرير الي شعبة استلام وتسليم الشهداء في قضاء الزبير - محافظة البصرة لتسليمه الى ذويه".

وكان قد أفاد مصدر أمني بالعثور على رفات ضابط عراقي، قرب الحدود العراقية – الإيرانية، فُقد خلال الحرب بين البلدين في ثمانينيات القرن الماضي.

وقال المصدر، لـ"ناس" (16 تشرين الأول 2020)، إنه "عُثر على رفات ضابط في الجيش العراقي السابق، في منطقة أبو غرب قرب الحدود مع إيران".

وأضاف أن "تم التعرف على اسم الضابط وهو (عليوي يودان عباس) من خلال قرص كان بحوزته"، مشيراً إلى أن "البحث جارٍ عن ذويه".

وقبل شهرين، شهدت محافظة البصرة، حادثة مماثلة، عندما عُثر على رفات جندي عراقي من محافظة ذي قار قتل في الحرب العراقية الإيرانية.

وقال مصدر في قيادة الشرطة لـ"ناس"، إن "السرية الثانية في الفوج الثالث في شرطة النفط عثروا على رفات الجندي (جبار حمد منصور) من مواليد 1954 وهو من سكنة محافظة ذي قار، في حقل مجنون النفطي قرب محمية الصافية".

وأضاف، أن "الجثة ظهرت خلال عمليات الحفر والتنقيب في حقل مجنون النفطي، وتم التواصل مع مركز شرطة النشوة لغرض استلام جثمان الجندي"، مشيراً إلى أن "الجثمان سيخضع إلى إجراءات منها فحص الحمض النووي قبل أن يسلم إلى ذويه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الدفاع توضح حول رفات جندي عراقيّ عثر عليها في ميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الدفاع توضح حول رفات جندي عراقيّ عثر عليها في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).