الدفاع تصدر توضيحاً بشأن رفات جندي عراقي

2020/10/30 | 14:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت وزارة الدفاع، الجمعة، توضيحا حول رفات الجندي العراقيّ عليوي يودان عباس الذي عثر عليها في ميسان.

وقالت الوزارة في بيان، إن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً مفاده العثور على رفات لشهيد عراقي في محافظة ميسان باسم (عليوي يودان عباس)، نوضح بصدد الموضوع بانه تم العثور على الرفات ’موضوع البحث بتاریخ 13 – 11 – 2018’، في منطقة الزبيدات – محافظة ميسان وتم استكمال الإجراءات من قبل دائرة الطب العدلي في بغداد واصدرت التقرير الطبي”، مؤكدة أنه “تم نقل الرفات مع التقرير الي شعبة استلام وتسليم الشهداء في قضاء الزبير – محافظة البصرة لتسليمه الى ذويه”.

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