لأول مرة.. تدشين خط ملاحي بين العراق ودول خليجية

2020/10/30 | 14:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة النقل الشركة العامة لموانئ العراق تدشين خط ملاحي جديد بين موانئ سلطنة عُمان والبصرة تحديداً ميناء ام قصر الشمالي من خلال الشركة الفلبينية المشغلة لرصيف ٢٠ بوابة العراق والذي جرى تدشينه لأول مرة بين الدولتين.

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