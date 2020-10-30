النفط تصدر توضيحاً بشأن طلب العراق من أوبك تخفيض الإنتاج خلال العام المقبل

2020/10/30 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم بغداد

نفى وزير النفط احسان عبد الجبار، اليوم الجمعة، ما ورد في خبر نشرته وكالة رويترز مفاده ان العراق ودول اخرى تتناقش حول امكانية الابقاء على نفس مستويات تخفيض الانتاج الحالية وتتعرض هذه الدول لصعوبة في الالتزام بمستوى الانتاج المتفق عليه.

وبين عبد الجبار في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "العراق رحب باتفاق تخفيض الانتاج الذي تم التوصل اليه في شهر نيسان من العام الحالي والذي تم بالاجماع من قبل كافة الدول المشاركة في هذا الاتفاق".

ونوه إلى "عدم صحة ما جاء في الخبر بخصوص طلب العراق اعفاءه من تخفيض الانتاج في 2021 ويؤكد عدم وجود اي تصريح من اي مسؤول في وزارة النفط العراقية بهذا الصدد".

واضاف وزير النفط بأن العراق "حريص على تحقيق هدف الاستقرار والتوازن في الاسواق النفطية العالمية، داعيا وكالة رويترز والوكالات الصحفية الاخرى توخي الحذر والدقة في نشر المعلومة واعتمادها من مصدرها الرسمي لتحقيق المهنية والشفافية في العمل".

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