العراق يتسلم 15 طناً من المواد الطبية من مصر

2020/10/30 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلنت وزارة الخارجية، الجمعة، 30 تشرين الأول، 2020، تسلم العراق 15 طناً من المواد الطبية من جمهورية مصر العربية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "وصلت اليوم إلى مطار بغداد شحنة من المواد الطبية المقدمة من جمهورية مصر العربية، يأتي ذلك في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتفعيل لمبدأ التعاون الثنائي في مواجهة الجائحة الفايروسية".

واضاف البيان أن "رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية العراقية أسامة مهدي غانم، اشاد بهذه المبادرة و أن جمهورية مصر العربية سباقة دائما في تقديم الدعم والمساعدة لجميع الدول الشقيقة والصديقة ومنها العراق، خاصة في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي نواجهها جميعا، بما يعبر عن عمق العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين"، مثمنا دور الشقيقة مصر لـ"دعم جهود الكوادر الطبية العراقية التي تحارب للقضاء على الوباء".

ولفت إلى أن "هذه المساعدات تعكس قوة وترابط العلاقة بين البلدين".

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