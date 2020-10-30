الدفاع تصدر توضيحاً بشأن العثور على رفاة شهيد عراقي في ميسان

2020/10/30 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدرت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة (30 تشرين الأول 2020)، توضيحاً بشأن العثور على رفاة لشهيد عراقي في محافظة ميسان.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت خبراً مفاده العثور على رفاة لشهيد عراقي في محافظة ميسان باسم (عليوي يودان عباس)، نوضح بصدد الموضوع بانه تم العثور على الرفاة موضوع البحث بتاريخ 13 – 11 – 2018، في منطقة الزبيدات - محافظة ميسان".

وأشار البيان إلى أنه "تم استكمال الإجراءات من قبل دائرة الطب العدلي في بغداد، واصدرت التقرير الطبي وتم نقل الرفاة مع التقرير الي شعبة استلام وتسليم الشهداء في قضاء الزبير - محافظة البصرة لتسليمه الى ذويه".

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