2020/10/30 | 14:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت قوات مكافحة إجرام بغداد، القبض على متهم بسرقة 50 ألف دولار من داخل عجلة مركونة في بغداد.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة من مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة نفذت واجب القاء القبض على متهم بسرقة مبلغ 50 الف دولار امريكي من داخل …

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