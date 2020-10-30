اعتقال عصابة لترويج مادة الكرستال المخدرة في القرنة شمالي البصرة

2020/10/30 | 14:57 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / القت مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في قضاء القرنة شمالي البصرة " القبض على متهمين اثنين بالجرم المشهود ضبطت بحوزتهما مواد مخدرة.وذكرت قيادة شرطة البصرة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه " بعد ورود معلومات استخبارية من المصادر السرية عن تواجد عصابة لترويج وبيع المواد المخدرة تم اخذ الموافقات الاصولية ونصب كمين محكم القي القبض على متهمين اثنين بالجرم المشهود يستقلان عجلة نوع النترا رصاصي اللون من سكنة محافظة اخرى .واضاف " ضبط بحوزتهما مادة الكرستال المخدرة تقدر بـ (٧٦٠) غم وأدوات تعاطي المخدرات./انتهى

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