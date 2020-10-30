الكنيسة الكلدانية تدين الإساءة إلى الأديان، وكافة اشكال العنف باسم الدين

2020/10/30 | 14:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كركوك /نينا/دانت الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الاساءة الى الاديان وكافة اشكال العنف بأسم الدين .وقال الكاردينال لويس روفائيل ساكو بطريرك الكلدان في العراق والعالم اننا ندين بإسم الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم كل أشكال الإساءة إلى الأديان، والمسّ بالمعتقدات الدينية تحت أية ذريعة كانت، كما تشجب في الوقت عينه كل أعمال العنف باسم الدين.واضاف كلنا رجاء أن تبقى الاديان مصدر بركة ومحبة، وسلام وتعاون وبناء الثقة بين الناس، وليس مصدراً للاصولية وبث الكراهية والعنف والاقصاء.وشدد الكردينال ساكو بالقول نحن واثقون من حكمة المرجعيات الدينية الرشيدة في قيادة الاخوَّة والتنوع، ومواجهة اية تحديات تهدد العيش المشترك والنسيج الوطني./انتهى

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