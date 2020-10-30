الفلكيون يعثرون عن كوكب شارد غامض شبيه بالأرض

2020/10/30 | 15:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

اكتشف الفلكيون لأول مرة في الفضاء الكوني البعيد عن النجوم كوكبا شاردا صغيرا يمكن مقارنة أبعاده بالأرض وغيرها من كواكب المنظومة الشمسية.

ونشر عالم الكواكب في جامعة وارسو، رادوسلاف بولسكي، مقالا بهذا الشأن في مجلة Astriphysical Journal Letters العلمية حيث قال:” عندما تلقينا إشارات أولى ترسلها عدسة الجاذبية أدركنا أن الضوء الوارد من نجم بعيد يشوهه جرم صغير الحجم.



وهو ليس كوكبا يدور حول نجم، بل كوكب صغير يمكن مقارنة أبعاده بأبعاد الأرض أو المريخ، وقد أطلقنا عليه تسمية OGLE-2016-BLG-1928.

يذكر أن الفلكيين اكتشفوا في العقد الماضي في مناطق الكون البعيدة عن النجوم والقريبة من المنظومة الشمسية بضعة أجرام فضائية باردة وغير ساطعة تسمى عادة بـ”الكواكب الشاردة”.



ولا تزال طبيعتها غامضة.انتهى/25

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