نائب: الحكومة لديها سوء ادارة في السياسة المالية للبلاد

2020/10/30 | 15:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداداكد النائب بهاء النوري، الجمعة، بان الحكومة لديها سوء ادارة في السياسة المالية للبلاد.وقال النوري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحكومة ارسلت قانون تمويل العجز المالي للبرلمان يتضمن ارقام عالية وفق رؤيتها لافتا الى ان الناطق باسم الحكومة كشف عن وجود بدائل للقانون ما دفع اللجنة المالية النيابية الى مخاطبة رئيس الوزراء لاستخدام تلك البدائل والموارد من اجل عدم ادخال العراق في ديون كبيرة”.واضاف النوري،ان” رئيس الوزراء نفى ان يكون ابلاغ الناطق باسم الحكومة وجود بدائل لقانون تمويل العجز المالي لافتا الى ان اللجنة المالية النيابية تتنظر كتاب رسمي من الحكومة حيال الامر مبينا ان دفع الرواتب من اختصاص الحكومة ومسؤوليتها وليس البرلمان وتدخل الاخير جاء بسبب عجز سياسة الحكومة وسوء ادارة وزارة المالية كانت وصولنا الى هذه المرحلة الصعبة”.ويعاني العراق من ازمة مالية خانقة مع تاخر دفع المستحقات المالية لملاييين الموظفين والمتقاعدين منذ اشهر وسط حالة من القلق”.،انتهى 25 ف

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