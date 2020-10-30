الدفاع توضح بشأن العثور على رفاة لشهيد عراقي في ميسان

2020/10/30 | 15:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أصدرت وزارة الدفاع، الجمعة، توضيحاً بشأن العثور على رفاة لشهيد عراقي في محافظة ميسان.

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